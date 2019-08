Tusenvis av embetsfolk demonstrerer i Hongkong

Gatene i Hongkong var fredag fulle av embetsfolk som har sluttet seg til protestene mot myndighetene i det selvstyrte kinesiske territoriet.

Kravet er at myndighetene må gjenoppbygge tilliten til Hongkongs regjering, melder nyhetsbyrået Reuters , som også skriver at det er første gang at offentlige tjenestemenn har holdt en demonstrasjon i Hongkong.

– Jeg mener regjeringen bør svare på kravene i stedet for å dytte politiet i frontlinjen som et skjold, sier Kathy Yip (26), en av demonstrantene.

I løpet av helgen er det planlagt en rekke demonstrasjoner, og mandag er det duket for storstreik i både transportbransjen, skolevesenet og en rekke andre sektorer. Det er ventet at streiken vil lamme byen.

Demonstrasjonene startet som en protest mot en ny lov som ville ført til at innbyggere i Hongkong risikerte å bli utlevert til fastlands-Kina for å bli rettsforfulgt der.

Forslaget er stanset, men demonstrasjonene har fortsatt med krav om både mer demokrati og at Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam går av.

Hongkong var tidligere britisk koloni, men ble tilbakeført til Kina i 1997. Avtalen var at Hongkong skulle få beholde selvstyre og et mer liberalt styresett enn hva Kina har.

Den siste uken har flere titall demonstranter blitt siktet for opptøyer, noe som har en strafferamme på ti år.

