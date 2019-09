Tusenvis av hongkongkinesere vil være med på dialogmøte med Carrie Lam

Demonstranter som støtter Kina, under en markering i et kjøpesenter i Hongkong tirsdag. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Hongkongs hardt pressede leder Carrie Lam opplyser at over 20.000 personer har søkt om å få være med på et dialogmøte med henne.

Etter tre måneder med store demonstrasjoner skal innbyggerne få anledning til å si sin mening i et møte med Lam torsdag. – Vi har lovet at deltakere fra ulike bakgrunner, med ulike politiske meninger, fritt skal kunne uttrykke sine meninger og også lufte sitt sinne, sa Lam tirsdag. Kun 150 personer kommer imidlertid til å få plass på møtet. De skal velges ut tilfeldig, og møtet er ventet å vare i to timer. Protestutstyr som paraplyer, hjelmer og gassmasker vil være forbudt. Hongkong er et delvis selvstyrt territorium som hører innunder Kina, men mange av innbyggerne mener at frihetene de har kunnet nyte i den tidligere britiske kolonien, er i ferd med å forsvinne. Millioner av mennesker har de siste månedene marsjert i gatene. De mest hardnakkede demonstrantene har bygd barrikader i gatene og ved enkelte tilfeller også stormet bygninger. Protestene er det mest markante forsøket på å utfordre kinesiske myndigheter siden byen ble overlatt til Kina i 1997. Over 1.500 mennesker er blitt pågrepet i løpet av demonstrasjonene, den yngste bare tolv år gammel. Lovforslaget om at hongkongkinesere skulle kunne utleveres til straffeforfølgelse i Kina, er nå trukket tilbake. Det var dette som i første omgang utløste protestene. Demonstrantene krever også en granskning av politivold, noe Lam har avvist. Hun fastholder at politiet har vist tilbakeholdenhet. (©NTB)