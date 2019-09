Tusenvis demonstrerte i Hongkong

Det er fem år siden den såkalte paraplybevegelsen startet i Hongkong. Lørdag samlet tusenvis av demonstranter seg i protest mot myndighetene.

Demonstrantene samlet seg i Tamar-parken i sentrum lørdag kveld. Markeringen var på forhånd godkjent av politiet.

Bakgrunnen for lørdagens markering er femårsdagen for starten av paraplybevegelsen – masseprotestene som rammet deler av Hongkong i drøye to måneder høsten 2014.

Pepperspray

Lørdag var sikkerhetsoppbudet på topp, og regjeringsbygg var sperret av med barrikader. Demonstranter møtte opp utenfor barrikadene med et stort banner med påskriften «Vi er tilbake». I juli stormet demonstrantene den lovgivende forsamlingen.

En liten gruppe demonstranter havnet i opptøyer med politiet, etter å ha forsøkt å forsere sperringer utenfor regjeringskontorene. Hendelsen førte til at antiopprørspoliti tok i bruk pepperspray for å spre demonstrantene.

Demonstrantene var ikledd svarte klær og masker. Flere journalister på stedet ble også truffet av politiets pepperspray, ifølge AP.

Lennon-vegger

Hongkong-demonstranter lager nye John Lennon-vegger dekorert med regjeringskritiske plakater og lapper.

Veggene er inspirert av John Lennon-muren i Praha i 1980. Der ble Beatles-tekster og politiske utsagn inspirert av Beatles-legenden et symbol på opprør mot undertrykkelse fra det daværende kommunistregimet i Tsjekkia.

I 2014 ble den første Lennon-veggen laget like ved regjeringskontorene i Hongkong. I dag finnes det mange slike vegger rundt om i byen, til tross for at plakatene ofte blir revet ned og graffiti vasket vekk.

Flere måneder med demonstrasjoner

Hongkong er et delvis selvstyrt territorium som hører innunder Kina, men mange av innbyggerne mener at frihetene de har kunnet nyte i den tidligere britiske kolonien, er i ferd med å forsvinne.

Millioner av mennesker har de siste månedene marsjert i gatene. De mest hardnakkede demonstrantene har bygd barrikader i gatene og ved flere tilfeller stormet bygninger. Over 1.500 mennesker er blitt pågrepet i løpet av demonstrasjonene.

Lovforslaget om at hongkongkinesere skulle kunne utleveres til straffeforfølgelse i Kina, er nå trukket tilbake. Det var dette som i første omgang utløste protestene.

