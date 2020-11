Tusenvis flykter fra Etiopia til Sudan

Regjeringsoffensiven nord i Etiopia har ført til at tusenvis av mennesker har flyktet fra den etiopiske Tigray-regionen og over grensen til Sudan.

– Rundt 3.000 flyktninger har kommet over, sier Alsir Khaled, lederen for sudanske flyktningmyndigheter i grensebyen Kassala.

Den afrikanske union har bedt om en umiddelbar våpenhvile etter at regjeringshæren rykket nordover for å slå ned et regionalt opprør mot statsminister Abiy Ahmed og sentralregjeringen.

Han har lovet en rask slutt på kampene i regionen, samtidig som han vil fjerne den etnisk baserte regionale regjeringen som er dominert av Tigray-folket.

