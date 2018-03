Tusenvis protesterer etter at rugbystjerner ble frikjent for voldtekt

Landslagspillerne Paddy Jackson og Stuart Olding ble frikjent for voldtekt i retten. Nå viser tusenvis sin støtte til kvinnen under hashtaggen #IBelieveHer.

Tusenvis av mennesker samlet seg i gatene i Belfast og Dublin for å protestere mot frikjennelsen av de irske rugbyspillerne Paddy Jackson (26) og Stuart Olding (25), skriver The Guardian.

Jackson og Olding var anklagd for å ha voldtatt en 19 år gammel kvinne, men ble frikjent i retten i Belfast onsdag denne uken. Begge tilhører rugbyklubben Ulster, men spiller også for det irske landslaget.

Under plakter som «I Believe Her» eller «I stand with her», viste tusenvis sin støtte til kvinnen.

Skrøt på melding



Kvinnen, som nå er 21 år gammel, sier at voldtekten fant sted hjemme hos Jackson den 28. juni 2016. Ifølge Irish Times skal fire menn og fire kvinner ha dratt hjem til Jackson etter en kveld på byen.

Kvinnen fortalte i retten at hun gikk opp i andre etasje for å hente vesken sin for å dra hjem. Jackson skal da skal ha fulgt etter henne, dratt henne med inn på soverommet og voldtatt henne. Videre fortalte kvinnen at Olding deretter kom inn i rommet og tvang henne til å gi ham oralsex, mens Jackson hadde sex med henne samtidig.

Jackson og Olding har hele tiden uttalt at all seksuell aktivitet skjedde med samtykke fra kvinnen.

Ifølge Belfast Telegraph skal Jackson og Olding ha skrytt av hendelsen på Whatsapp (en chatte-app, journ.anm) i etterkant. De skal ha utvekslet meldinger der de blant annet skal ha sagt at de var «top shaggers» og sammenlignet sex med kvinnen med «en karusell på karneval».

De to andre mennene som var til stede den kvelden var Blane McIllroy og Rory Harrison. McIllroy var tiltalt for blotting, mens Harrison var tiltalt for å ha hindret etterforskningen og tilbakeholdt informasjon.

RUGBYSPILLERE: Paddy Jackson (v) ogStuart Olding, ble anklagd for voldtekt av en 19 år gammel kvinne. Onsdag denne uken ble de frikjent.

Alle fire frikjent



Onsdag ble alle fire frikjent i retten av en jury på åtte menn og tre kvinner, etter en rettssak på 42 dager. Dommer Patricia Smith omtalte rettssaken som den vanskeligste i Nord-Irland noensinne.

Jackson skal ha takket juryen og dommeren for å «ha gitt ham en rettferdig rettsak», skriver The Guardian.

Oldings advokat skal, på vegne av Olding, ha lest følgende uttalelse:

«Jeg vil innrømme offentlig at selv om jeg ikke begikk en kriminell handling den 28. juni 2016, så angrer jeg dypt på hendelsene den kvelden. Det var aldri min intensjon å gjøre noen opprørt den kvelden.»

#IBelieveHer



I etterkant av rettssaken har mange ytret sin støtte til kvinnen under hasjtaggen #Ibeliveher på sosiale medier.

Blant støttespillerne hennes finner vi ifølge BBC både leger, journalister og studenter, som argumenterer for en bedre rettssikkerthet for kvinner. Mange mener det er svært utfordrende å anmelde voldtekt i Irland fordi de anklagde «sjelden blir funnet skyldig».

Men protestene begrenser seg altså ikke til sosiale medier. Rundt 1.000 mennesker tok del i demonstrasjonen på skjærtorsdag i Belfast, samtidig som det pågikk lignende demonstrasjoner i Dublin, Derry, Cork, Limerick og Galway.

Demonstrasjonen ble organisert av «Reclaim the Night Belfast», som jevnlig demonstrer mot vold og trusler mot kvinner.

Demonstrasjonene ligner på de vi så i Norge på sensommeren i 2016, etter tusenvis demonstrerte mot frifinnelsen av mennene i saken hvor de var tiltalt for voldtekt av Andrea Voll Voldum.

