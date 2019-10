Tusenvis protesterte mot selvstendighet for Catalonia

Tusenvis av mennesker fylte gatene i Barcelona lørdag for å vise sin motstand mot selvstendighet for Catalonia.

Lørdag var Spanias nasjonaldag. Og mens dagen blant annet ble feiret med en militærparade i hovedstaden Madrid, brukte om lag 10.000 mennesker i Barcelona dagen til å vise sin motstand mot separatistene og deres kamp for et selvstendig Catalonia.

Det var imidlertid et langt lavere oppmøte enn i en lignende demonstrasjon for to år siden, da 65.000 demonstranter viste sin motstand mot selvstendighet for den spanske regionen.

Mandag faller det dom i rettssaken mot flere av separatistlederne som frontet selvstendighetskampen for Catalonia i 2017. Det førte til den mest alvorlige politiske krisen i Spania på flere tiår. Sentralmyndighetene i Madrid slo hardt ned på separatistene, og flere av lederne ble pågrepet og stilt for retten.

– Jeg håper de alle blir dømt for kuppforsøket sitt. De respekterte ikke grunnloven, sier 60-åringen Pepi Ordonez, som var en av de mange som deltok i lørdagens markering.

(©NTB)