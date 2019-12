Tusenvis tilbringer nyttårsnatten på flukt fra flammene i Australia

Fyrverkerishowet er i gang i Sydney, mens flere tusen mennesker tilbringer nyttårsaften på flukt fra flammene sørøst i Australia.

Klokka 14 norsk tid gikk Australia inn i 2020, men i Sydney er nyttårsrakettene fordelt på tre fyrverkerioppvisninger, den siste ved midnatt.

Et opprop for å stanse årets fyrverkeri av respekt for brannofrene og for å heller bruke pengene på å bekjempe brannene og støtte ofrene, har fått nesten 300.000 underskrifter. Likevel var det over én million mennesker som dukket opp for å se 36.000 raketter lyse opp himmelen.

– Her er det full nyttårsfeiring, men de fleste andre steder er det ikke fest i kveld, sier NTBs reporter i Sydney.

På New Harbour Bridge ble det tidligere nyttårsaften flagget på halv stang til minne om ofrene for skogbrannene. Til sammen har minst ti mennesker mistet livet i denne brannsesongen, og hundrevis har mistet sine hjem.

Sørøst i landet forberedte flere tusen turister og lokale innbyggere seg på å tilbringe nyttårsnatten på strendene utenfor Mallacoota sør i delstaten Victoria. Røyk og flammer tvang rundt 4.000 på flukt dit på årets siste dag. Tre mennesker mistet tirsdag livet og minst fire er savnet i området.

