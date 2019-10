Tusk: – En avtaleløs brexit vil aldri være vårt valg

EU-president Donald Tusk sier han har gitt Boris Johnson beskjed om at en brexit uten avtale aldri vil være EUs valg.

Tusk redegjorde tirsdag for EU-parlamentet om toppmøtet som ble holdt før helgen, inkludert den nye brexitavtalen med Storbritannia. Parlamentarikerne i Strasbourg fikk høre at EU-presidenten har startet samtalene om hvordan de skal svare på britenes forespørsel om en ny utsettelse.

– Jeg gjorde det klart overfor Boris Johnson lørdag et en avtaleløs brexit aldri vil være EUs valg, sa Tusk. Han delte også det budskapet og resten av talen sin på Twitter.

Det oppfattes som et signal om at EU kan være åpne for en ny utsettelse. Den britiske statsministeren ble tvunget til å sende et brev og be om mer tid etter at han ikke fikk den nye avtalen godkjent i et ekstraordinært parlamentsmøte i London lørdag. EU har foreløpig ikke svart på Johnsons brev.

Tirsdag starter dragkampen i Parlamentet om de nødvendige lovendringene.

Også EU-kommisjonens avtroppende leder Jean-Claude Juncker var med på redegjørelsen i Strasbourg.

– EU har gjort alt som står i vår makt for å sikre en ryddig brexit, sa han.

