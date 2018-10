Tusk: – Ingen grunn til optimisme i brexit-forhandlingene

EU-president Donald Tusk ser få lyspunkter i brexit-forhandlingene. Nå ber han statsminister May om å legge konkrete forslag på bordet.

Tusk møter Storbritannias statsminister Theresa May under EU-toppmøtet onsdag hvor brexit er tema.

– Rapporten jeg fikk fra Michel Barnier i dag om hvordan det går med forhandlingene, gir meg dessverre ingen grunn til optimisme før morgendagens EU-møte om brexit, sier EU-president Tusk tirsdag.

Han sier at den eneste måten man kan oppnå fremgang i forhandlingene er ved at begge sider viser godvilje og at nye fakta legges på bordet.

– I morgen kommer jeg til å spørre statsminister May om hun har konkrete forslag til hvordan vi kan løse floken. Kun konkrete forslag kan avgjøre om et gjennombrudd er mulig, sa Tusk.

Forhandlingene mellom Storbritannia og EU ser nå ut til å være fastlåste, etter at det ikke ble noen enighet under forhandlingene mellom britenes brexitminister Dominic Raab og EUs sjefforhandler Michel Barnier i helgen.

EU-president Tusk understreker også at EU-lederne må være forberedt på at det ikke blir noen avtale, eller at en avtale blir avvist.

– Men det at vi forbereder oss på et scenario uten en avtale må ikke under noen omstendigheter føre oss bort fra å gjøre vårt ytterste for å komme fram til den beste mulige avtalen.

