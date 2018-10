Tut og kjør for Volvo

Kinesiskeide Volvo går så det suser og hadde et overskudd før skatt på nærmere 8,9 milliarder kroner i tredje kvartal.

Overskuddet var større enn det analytikerne hadde forventet og langt høyere enn i samme kvartal i fjor da det var på drøyt 6,3 milliarder kroner.

Volvo-konsernet omsatte for over 84 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 70 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Konsernsjef Martin Lundstedt gleder seg over resultatet, men medgir samtidig at det har dukket opp en liten mørk sky i horisonten i form av problemer med rensing av avgass i bilenes katalysator.

– Bakgrunnen er slitasje på en komponent som sitter i katalysatoren for NOx. Denne er konstruert for å klare hele livstiden for en bil eller en buss eller en maskin. I visse spesifikke applikasjoner og segmenter ser vi at det fins en risiko for at den ikke gjør det, sier han.

Ytterligere analyse må til før det blir klart hvor mye det vil koste Volvo å utbedre problemene, sier Lundstedt.

Volvo-konsernet har over 85.000 ansatte i 18 land. I 1999 ble personbilproduksjonen solgt til Ford, som i 2010 solgte denne delen av virksomheten videre til kinesiske Zhejiang Geely Holding Group.



