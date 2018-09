TV 2: Gambia trekker tilbake benådning av overgrepsdømt nordmann

En overgrepsdømt nordmann som har sittet fengslet i Gambia i åtte år, blir likevel ikke benådet etter sterke protester

Komiteen som i slutten av august vedtok å benåde en overgrepsdømt nordmann, skal etter sterke protester i Gambia ha trukket tilbake benådningen, melder TV 2 tirsdag.

Gambiske medier meldte før helgen at mannens benådning er trukket tilbake etter protester og misforståelser. Norsk politi bekrefter at de jobber med å få verifisert opplysningene.

– Vi har også notert oss denne informasjonen, og vi jobber med å få dette bekreftet via våre offisielle kanaler. Foreløpig har vi ikke fått svar fra Interpol Banjul, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt til TV-kanalen.

21. august bekreftet pressesjefen til landets president Adama Barrow at telemarkingen (53), som er dømt for flere overgrep mot barn og siktet for overgrep i Norge, var benådet i forbindelse med en religiøs høytid i landet.

– Jeg kan bekrefte at nordmannen er en av de sju som ble benådet, sa pressesjef Amie Bojang-Sissoho til TV 2.

Usikkerheten rundt den annonserte benådningen skjøt fart 25. august. Da gikk justisminister Ba Tambadou ut og uttalte for at han aldri hadde anbefalt en benådning.

