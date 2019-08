TV-kanal: Minst seks politifolk skutt i Philadelphia

Minst seks politifolk er skutt og en femte er skadd i en pågående skytehendelse i den amerikanske byen Philadelphia, melder flere amerikanske medier.

Politimennene ble skutt av minst en mann som forskanset seg inne i en bygning i bydelen Nicetown-Tioga i sentrum av byen Philadelphia, sør for New York. Like før midnatt, norsk tid, ble en person pågrepet, men politiet gikk da inn for å se etter flere mulige gjerningsmenn. Fremdeles avfyres det skudd på stedet, melder en politikilde på Twitter.

Politiet ble først tilkalt til stedet på grunn av narkotikaaktivitet, opplyser en kilde i politiet til CBS Philly. Etter at skytingen oppsto, rykket mange politienheter til stedet.

Flere kilder på stedet melder at de skadde politimennene er fraktet til Temple University Hospital, som ligger i bydelen, men sykehuset har ikke bekreftet innleggelsene.

Ingen av de sårede polititjenestemennene skal ha blitt påført livstruende skader.

(©NTB)