Twitter har skjult melding fra Trump

Twitter har skjult meldingen til president Donald Trump om at Joe Biden forsøker å stjele valget.

Rett etter at Joe Biden hadde holdt en tale der han sa at «Vi er på god vei mot å vinne dette valget», skrev Donald Trump i en twittermelding at han leder stort, men at «de prøver å stjele valget. Vi kan ikke la dem gjøre det».

Rett etterpå ble meldingen skjult av Twitter og erstattet med følgende tekst: «Noe eller hele innholdet delt i denne tweeten er omstridt og kan være villedende om en valgprosess».