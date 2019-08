Twitter anklager Kina for å manipulere sosiale medier for å skape politisk uro og splittelse i Hongkong.

Twitter sier mandag at selskapet har avdekket en kampanje som den kinesiske staten står bak. Kampanjen består av over 930 falske Twitter-kontoer som kan spores til kinesiske myndigheter, opplyser det sosiale mediet i et blogginnlegg.

