Twitter-meldingene er blitt kortere

Twitter-meldinger er blitt kortere det siste året til tross for at Twitter utvidet maksimallengden fra 140 tegn til 280 tegn.

Den typiske lengden på en Twitter-melding på engelsk har falt med ett tegn til 33 tegn, ifølge tall som det San Francisco-baserte selskapet presenterte tirsdag.

Kun 1 prosent av meldingene det siste året har nådd grensen på 280 tegn. 12 prosent av meldingene holdt seg innenfor den gamle grensen på 140 tegn.

Tallene er basert på engelskspråklige meldinger, men funnene er i overensstemmelse med data fra sju andre språk som Twitter også har analysert.

Da Twitter i fjor utvidet maksimallengden fra 140 tegn til 280 tegn, skapte det bekymringer om at den kortfattede Twitter-stilen kunne bli ødelagt og føre til tomprat og lange avhandlinger. Statistikken viser nå at kritikerne tok feil.

– Vi foretok endringen fordi vi ønsket at alle skulle kunne uttrykke seg selv enkelt på én melding. Vårt mål var å gjøre dette mulig og samtidig ivareta hurtigheten og knappheten som gjør Twitter til Twitter, sier en talsperson for selskapet til AFP.

Twitter opplyser at brukerne har blitt mer tilbøyelig til å skrive «vær så snill» og «takk», og at de i større grad enn før bruker fullstendige ord for å uttrykke sitt budskap i stedet for å bruke forkortelser.

(©NTB)

