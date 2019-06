Twitter stengte kontoene til Kina-kritiske brukere

Twitter stengte i forrige uke hundrevis av kontoer som tilhørte brukere som kritiserte Kinas kommunistparti. Selskapet sier det skjedde ved en feil og beklager.

Nedstengningen av kontoene skjedde kort tid før 30-årsdagen til massakren på Den himmelske freds plass, da et stort antall demonstranter ble skutt og drept av soldater i den kinesiske hovedstaden. Omtale av hendelsen sensureres strengt i Kina.

Ifølge aktivister dreier det seg om hundrevis av Twitter-kontoer, med brukere både i og utenfor landet.

Til tross for at tjenestene er blokkert i Kina, brukes både Twitter og andre utenlandske sosiale medier av aktivister og regimekritikere for å ta opp temaer som sensureres i kinesiske forum.

Twitter sier imidlertid at det ikke er kinesiske myndigheter som har rapportert kontoene eller bedt om at de stenges. Ifølge firmaet er de i stedet blitt rammet av en pågående innsats for å fjerne kontoer som brukes i forskjellig slags manipulasjon, blant annet i forbindelse med spredning av søppelpost.

Kontoene som er stengt tilhører blant annet regimekritiske skribenter og en aktivist som har bidratt til å dokumentere forsvinningen til medlemmer av uigur-minoriteten, sier Cao Yuexin, grunnlegger av nettstedet China Change.

Den republikanske senatoren Marco Rubio beskylder i en Twitter-melding plattformen for å drive sensur på vegne av Kinas regjering.

Twitter selv beklager.

– Noen ganger gir våre rutiner feilaktige konklusjoner, eller så gjør vi feil, heter det i en uttalelse fra selskapet.

(©NTB)