Twitter-storm etter Trumps kondolanse-tabbe

Donald Trump sendte kondolanser til Texas etter masseskyting i California.

Tidlig onsdag morgen østkysttid i USA har president Donald Trump igjen kastet seg over Twitter og skryter av en vellykket Asia-tur. Men Twitter-meldingen fra i natt som alle snakker om har han ennå ikke rørt.

Det var klokka 05.34 norsk tid at USAs president åpenbart bestemte seg for å uttrykke sine kondolanser overfor de som er rammet etter masseskytingen i Nord-California der fire mennesker ble drept og ti såret.

Feil by, feil stat

Men Trumps kondolanse nevner ikke Nord-California, men derimot Sutherland Springs, Texas, åstedet for masseskytingen i en baptistkirke 5. november.

Begge skjedde mens Trump var på reise i Asia.

«May God be with the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI and Law Enforcement has arrived», lød teksten i Twitter-meldingen natt til onsdag, noenlunde det samme som Trump tvitret for ti dager siden.

President Donald Trumps bommet da han skulle uttrykke sin sorg etter den siste masseskytingen i Nord-California.

- Respektløst og slurvete

Twitter-tabben har utløst et skred av reaksjoner på sosiale medier og har også skapt overskrifter i amerikanske medier.

- Tok du akkurat copy paste og glemte og endre byen? lød en av kommentarene på Twitter.

Onsdag klokka 12.30 var det 13.000 av dem.

- Få i det minste masseskytingene riktig, herr president. Dette var forrige uke. Den nye er i California, svarte Piers Morgan, britisk journalist og TV-personlighet og en av Trumps støttespillere.

At least get your mass shootings right, Mr President. This was last week. The new one is in California. https://t.co/PP9PplvM4r — Piers Morgan (@piersmorgan) 15. november 2017

- Respektløst og slurvete, kommenterer James Costos.

He used the same tweet for Texas and California. Forgot to change State. Another rubber stamp. Disrespectful. Careless. pic.twitter.com/sDKQSAnT2t — James Costos (@JamesCostos) 15. november 2017

- Gå til sengs, stå opp og prøv igjen på morgenen, lyder rådet fra Marc R. Bennett.

- Jesus, han klippet og limte en tidligere reaksjon på masseskyting og glemte å endre stedet. For en klovn, skriver Jason McMillan på Twitter.

Jesus, he copy pasted his response to a mass shooting and forgot to change the location.



What a clown.



And, the FBI and Law Enforcement HAVE arrived. https://t.co/dM6kdu3fzL — Jason McMillan (@Jason_McMillan7) 15. november 2017

