Tyrkia: Alle tunge våpen fjernet fra Idlib-sone

Den planlagte buffersonen i Idlib-provinsen i Syria var onsdag tømt for tunge våpen, opplyser tyrkiske myndigheter. Men ytterliggående opprørere skal også ut.

Ifølge avtalen som Tyrkia og Russland har inngått, skulle alle tunge våpen være ute av sonen i løpet av onsdagen. Allerede på formiddagen meldte tyrkiske medier og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at våpnene var fjernet. Onsdag ettermiddag bekreftet forsvarsdepartementet i Ankara det samme.

Kravet om at alle tunge våpen skal fjernes fra sonen, synes å ha blitt oppfylt av alle parter, også de mest ytterliggående islamistgruppene, melder AFP.

Den tyrkisk-støttede opprørsalliansen NFL opplyste allerede mandag at den hadde fjernet alle tunge våpen fra området. Deretter gjorde jihadistiske grupper det samme – i stillhet.

Ny frist mandag

De siste dagene har journalister fra nyhetsbyrået AFP sett at tunge våpen, deriblant stridsvogner og artilleri, er blitt trukket ut av sonen for så å bli stasjonert andre steder i Idlib.

Men en mer komplisert oppgave gjenstår: å få alle jihadister, deriblant medlemmer av Hayat Tahrir al-Sham (HTS), til å forlate sonen innen mandag. HTS består blant annet av tidligere al-Qaida-krigere og har lenge hatt en dominerende stilling blant opprørsgruppene i Idlib. Ifølge AFP kontrollerer HTS og to andre jihadistgrupper over to tredeler av den planlagte buffersonen.

HTS har ennå ikke kommet med noen offisiell reaksjon på buffersone-avtalen.

Ville hindre offensiv

Avtalen mellom Russland og Tyrkia ble inngått 17. september etter at Tyrkia hadde drevet et intenst diplomati for å hindre en syrisk regjeringsoffensiv mot det som er det siste store opprørskontrollerte området i Syria.

Planen er å etablere en 15–20 kilometer bred buffersone mellom opprørere og syriske regjeringsstyrker.

En offensiv ville trolig ført til en stor humanitær katastrofe for de nær 3 millioner innbyggerne – hvorav mange er internt fordrevne fra andre deler av Syria.

Tyrkia fryktet også at det ville ført til en stor strøm av flyktninger over grensen.

