Tyrkia anklages for angrep mot bilkolonne med sivile

Tyrkiske styrker har angrepet en bilkolonne som fraktet sivile fra Raqqa til grensebyen Tell Abyad, ifølge SOHR og det kurdiske nyhetsbyrået Hawar.

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var det en stammeleder med i bilkortesjen, som ble utsatt for et flyangrep i det den var i ferd med å kjøre inn i Tell Abyad.

Ingen ble drept, men flere mennesker ble såret i angrepet, ifølge SOHR.

Ifølge det kurdiske nyhetsbyrået Hawar ble tre mennesker drept og flere såret i angrepet, men opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Tyrkiske regjeringsstyrker har gjennomført angrep mot Tell Abyad siden militæroffensiven mot den kurdiske YPG-militsen ble innledet onsdag ettermiddag.

