Tyrkia ber igjen om å få tilgang til konsulatet i Istanbul

Tyrkias utenriksminister gjentar anmodningen om å få tilgang til Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han sier at landet ennå ikke samarbeider i Khashoggi-saken.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu uttalte seg lørdag og ba om tilgang til konsulatet for tyrkiske etterforskere og teknikere. Myndighetene i Saudi-Arabia sa for noen dager siden at tyrkiske etterforskere skulle slippe inn, men det har så langt ikke skjedd.

Det er gått elleve dager siden den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul og forsvant. Khashoggi, som var bosatt i USA, skrev blant annet for Washington Post, og var kritisk til Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Tyrkiske tjenestemenn har uttalt at de mener Khashoggi ble drept inne i bygningen, og det er også blitt opplyst at han ble torturert og partert.

Saudi-Arabias innenriksminister avviste lørdag at det ble gitt ordre om å drepe Khashoggi.

(©NTB)

Mest sett siste uken