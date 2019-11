Tyrkia deporterer utenlandske IS-krigere

Tyrkia har begynt å deportere IS-krigere til hjemlandet, og den første er satt på et fly til USA, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

President Recep Tayyip Erdogan opplyste i forrige uke at 1.149 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere.

Innenriksminister Suleyman Soylu kunngjorde samtidig at Tyrkia ville deportere de utenlandske IS-krigerne til hjemlandet, og mandag meldte Anadolu at den første – en amerikansk statsborger – var satt på et fly til USA.

Sju tyske statsborgere vil bli sendt hjem tirsdag, opplyser en talsmann for det tyrkiske innenriksdepartementet.

– Det arbeides også med å få sendt hjem elleve utenlandske terrorister av fransk opprinnelse, som er tatt til fange i Syria, sier talsmannen Ismail Catakli til Anadolu.

Ifølge ham forbereder Tyrkia også deportasjonen av IS-krigere fra Irland og Danmark.

Soylu har kommet med krass kritikk av europeiske land som har trukket tilbake statsborgerskapet til IS-krigere og som derfor nekter å ta imot dem.

– Vi er ikke noe hotell for andres IS-krigere, sa han nylig.

(©NTB)