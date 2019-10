Tyrkia: Forberedelse til militæraksjon i Syria ferdig

Tyrkiske myndigheter opplyser at landets forberedelser til å iverksette en militæraksjon nordøst i Syria nå er ferdig, melder Reuters.

– De væpnede tyrkiske styrkene vil aldri godta at det blir etablert en terrorkorridor langs vår grense. Alle forberedelser til militæraksjonen er nå fullført, skriver forsvarsdepartementet på Twitter tirsdag.

Tyrkia har varslet at landet vil sende styrker inn i den nordøstlige delen av Syria. Området kontrolleres i dag av den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der blant annet YPG-militsen inngår. Alliansen er alliert med USA og har kjempet med amerikansk hjelp mot IS i Syria. Tyrkia mener YPG er en terrororganisasjon som har koblinger til kurdiske PKK i Tyrkia. Ankara ser derfor et behov for å etablere en buffersone på syrisk side av grensen.

– Det er avgjørende å etablere en sikkerhetssone/fredskorridor som skal bidra til fred og stabilitet i regionen vår, og for å hjelpe syrerne til å oppnå et trygt liv, heter det i uttalelsen fra forsvarsdepartementet i Ankara.

Det tyrkiske utenriksdepartementets talsmann Hami Aksoy sa mandag kveld at Tyrkia har en grunnleggende rett til å iverksette nødvendige skritt for å ivareta nasjonens sikkerhet mot terrortrusler fra Syria.

Trump-administrasjonen i Washington har opplyst at 50 amerikanske soldater i området der Tyrkia vil gå inn, skal trekkes ut og utplasseres andre steder i Syria «der de ikke havner i kryssild».

(©NTB)