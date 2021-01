Tyrkia godkjenner kinesisk vaksine

Myndighetene i Tyrkia har godkjent bruk av koronavaksinen til det kinesiske selskapet Sinovac Biotch.

Etter at vaksinen onsdag fikk nødgodkjenning, ligger det an til at vaksineringen i Tyrkia kan begynne for fullt.

Tyrkisk TV har allerede vist bilder av at landets helseminister fikk sin første vaksinedose. Ellers er det helsearbeidere og personer i risikogruppene som står først i køen.

Tidligere har tyrkiske myndigheter opplyst at de også skulle kjøpe inn vaksinen til Pfizer og Biontech. Men president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at forhandlingene med Biontech fortsatt pågår.

I løpet av pandemien er det i Tyrkia registrert over 2,3 millioner smittetilfeller og 23.000 koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)

