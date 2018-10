Tyrkia kaller Saudi-Arabias ambassadør inn på teppet i forsvinningssak

Saudi-Arabias ambassadør til Tyrkia er innkalt på teppet etter at en saudiarabisk regimekritiker forsvant under et besøk ved landets konsulat i Istanbul.

Saudiarabiske Jamal Khashoggi skriver blant annet for Washington Post og har bodd i USA siden i fjor fordi han har vært redd for å bli pågrepet i hjemlandet. Han er kjent for å være kritisk til Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Tirsdag dro han til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens, sier den tyrkiske journalisten og vennen Turan Kislacki til Washington Post.

– Vi har snakket med noen tyrkiske myndighetspersoner og politiet. Jeg er 100 prosent sikker på at han fortsatt er der inne, sa Kislacki, som selv sto utenfor konsulatet og ventet på Khashoggi i flere timer.

Washington Post skriver at de heller ikke har greid å nå fram til Khashoggi. Avisen uttrykte sin dype bekymring både til tyrkiske og saudiarabiske myndigheter.

Sent onsdag kveld sa en talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at ut ifra informasjonen tyrkiske myndigheter satt på, var Khashoggi fortsatt på konsulatet i Istanbul.

Dagen etter ble dette avvist av saudiarabiske myndigheter. De hevder at Khashoggi forsvant etter at han hadde forlatt konsulatet.

– Vi samarbeider med tyrkiske myndigheter for å avdekke omstendighetene rundt forsvinningen, het det fra Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå SPA torsdag.

Kort tid etter den saudiarabiske kunngjøringen meldte tyrkiske medier at Saudi-Arabias ambassadør er innkalt på teppet av tyrkisk UD på grunn av saken.

