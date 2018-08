Tyrkia løslater greske soldater

Tyrkia har løslatt to greske soldater som har vært fengslet siden mars, anklaget for militær spionasje, opplyser Hellas' statsminister Alexis Tsipras.

De to soldatene ble pågrepet 1. mars for å ha tatt seg ulovlig inn i Tyrkia. Greske myndigheter har sagt at soldatene krysset en dårlig merket del av grensa ved et uhell mens de patruljerte i dårlig vær. Tyrkia anklaget dem for spionasje, og soldatene har siden vært fengslet.

Hendelsen satte forholdet mellom de to nabolandene på prøve, men tirsdag besluttet en tyrkisk domstol å løslate de to grekerne i påvente av rettssaken. Ifølge greske kilder er de ikke ilagt noe reiseforbud og det ventes at de kommer hjem onsdag.

Statsminister Alexis Tsipras gleder seg over utviklingen og sier løslatelsene vil bidra til å styrke vennskapet mellom Hellas og Tyrkia.

(©NTB)

