Tyrkia mener drapet på Khashoggi ble planlagt på grusomt vis

Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble planlagt på bestialsk vis, sier en talsmann for det tyrkiske regjeringspartiet AKP.

– Dette ble planlagt på en ekstremt bestialsk måte, og vi står overfor en situasjon der det har vært gjort en stor innsats for å dysse dette ned, sa AKPs talsmann Omer Celik til journalister i Ankara mandag.

Saudiarabiske myndigheter hevdet lenge at Khashoggi hadde forlatt det saudiarabiske konsulatet i Istanbul selv om han ble sporløst borte etter at han gikk inn i bygningen 2. oktober.

Lørdag ble forklaringen endret. Saudi-Arabia innrømmet at Khashoggi er død, men hevdet at han mistet livet under en slåsskamp inne i konsulatet. Saudiarabiske myndigheter insisterer også på at kronprins Mohammed bin Salman ikke har noe å gjøre med drapet.

En rekke land og menneskerettighetsorganisasjoner fester ikke lit til Saudi-Arabias forklaring og krever håndfaste bevis for hva som har skjedd. Blant annet etterlyser de Khashoggis levninger.

(©NTB)

