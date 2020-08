Tyrkia og Iran hardt ut mot avtalen mellom Emiratene og Israel

Tyrkia kaller avtalen mellom Emiratene og Israel et svik mot palestinerne, og Iran kaller den en strategisk dumhet.

– De forente arabiske emirater forsøker å framstille dette som et offer de gjør for palestinerne, mens de i virkeligheten forråder palestinernes sak for å tjene sine egne smale interesser, heter det i en kunngjøring fra tyrkisk UD.

– Verken historien eller folk som lever i regionen vil noensinne glemme og tilgi denne hyklerske oppførselen, heter det videre.

President Recep Tayyip Erdogan fulgte noen timer senere opp og opplyste at Tyrkia vurderer å bryte de diplomatiske forbindelsene med Emiratene.

– Jeg har gitt ordre til utenriksministeren. Jeg sa at vi kan bryte de diplomatiske forbindelsene med Abu Dhabi eller hente hjem vår ambassadør, sa Erdogan.

Irans utenriksdepartement er heller ikke nådig i sin kritikk av Emiratenes beslutning om å normalisere forholdet til Israel.

– En strategisk dumhet fra Abu Dhabi og Tel Aviv, som utvilsomt vil styrke aksen av motstand i regionen, heter det derfra.

– Det undertrykte palestinske folk og alle frie land i verden kommer aldri til å tilgi normaliseringen av forholdet til det kriminelle israelske okkupasjonsregimet og deltakelsen i deres forbrytelser, lyder det videre fra Teheran.

