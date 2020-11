Tyrkia og Saudi-Arabia enige om mer samarbeid

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har snakket med Saudi-Arabias kong Salman og diskutert hvordan de kan bedre samarbeidet.

Telefonsamtalen er et sjeldent tilfelle av kontakt mellom de to etter at den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018.

Lørdag og søndag er Saudi-Arabia vert for toppmøtet i G20, og samtalen ble gjennomført i forkant av dette.

De to diskuterte sitt bilaterale forhold og ble enige om å holde kanalene for dialog åpne, opplyser Erdogans kontor.

Tyrkia og Saudi-Arabia har lenge kjempet om sunnimuslimenes gunst i Midtøsten, og forholdet mellom landene ble ytterligere forverret etter drapet på Khashoggi.

(©NTB)

