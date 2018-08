Tyrkia og USA møttes i Washington

Den tyrkiske viseutenriksministeren var onsdag i samtaler med sin amerikanske motpart i et forsøk på å løse opp i den diplomatiske krisen mellom landene.

Konflikten rundt fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson har økt kraftig den siste tiden, med begge presidentene engasjert. Brunson ble pågrepet for to år siden, anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og en omstridt eksiltyrker.

Viseutenriksministrene Sedat Önal og John Sullivan snakket ikke med pressen verken før eller etter møtet. I en kort pressemelding fra departementet heter det at de to diskuterte en rekke bilaterale forhold, inkludert pastor Brunson.

Onsdag i forrige uke innførte USAs president Donald Trump sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül for å tvinge fram en løslatelse av Brunson. Begges kontoer og eventuelle eiendeler i utlandet ble frosset.

Som svar kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lørdag at han innfører lignende sanksjoner.

