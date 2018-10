Tyrkia skal ha delt alle beviser med CIA

Tyrkisk etterretning har delt alle beviser i Khashoggi-saken med CIA-sjef Gina Haspel, melder tyrkiske medier.

Haspel besøkte tirsdag Tyrkias hovedstad Ankara for å bli orientert om den tyrkiske etterforskningen etter drapet på den saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabia har erkjent at Khashoggi ble drept på landets konsulat 2. oktober, men hevder at det skjedde ved et uhell.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan slo tirsdag fast at drapet på Khashoggi framsto som planlagt og krevde de skyldige, mange av dem tilknyttet saudiarabisk sikkerhetstjeneste, utlevert.

Ifølge den tyrkiske avisen Sabah fikk CIA-sjefen samme dag overbrakt bevisene i saken under en orientering hos den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT i Ankara.

