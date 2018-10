Tyrkia skyter granater mot kurdiske stillinger i Syria

Tyrkiske styrker har skutt mot kurdiske stillinger ved Kobane nord i Syria, melder et tyrkisk nyhetsbyrå.

Granatangrepene er rettet mot stillingene til den kurdisk-syriske YPG-militsen øst for elven Eufrat, melder det statskontrollerte nyhetsbyrået Anadolu søndag. På den andre siden av elven ligger byen Jarablus.

Angrepene blir gjennomført dagen etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var vert for et toppmøte om Syria i Istanbul, der lederne fra Russland, Frankrike og Tyskland var invitert.

I en felles uttalelse lovet lederne å samarbeide "for å skape betingelser som skal sikre fred og stabilitet i Syria".

Erdogan har gjentatte ganger truet med å iverksette en ny offensiv øst for elven Eufrat. Fredag ga han YPG det han kalte en siste advarsel.

Tidligere i år iverksatte Tyrkia en større offensiv mot den kurdiskbefolkede byen Afrin i Aleppo-provinsen. Den er fortsatt kontrollert av tyrkiske regjeringssoldater og opprørere. Deler av den kurdiske befolkningen har blitt værende, mens andre har flyktet.

YPG-militsen støttes av USA og har spilt en viktig rolle i kampen mot IS i Syria. Tyrkia har imidlertid stemplet YPG som en terrorgruppe, og anklager den for å ha nære bånd til den kurdiske PPK-geriljaen på tyrkisk side av grensen.

