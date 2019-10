Tyrkia starter ikke en ny offensiv i Nord-Syria

Tyrkias forsvarsdepartement sier det ikke er behov for å starte offensiven mot kurdisk milits nordøst i Syria igjen.

Uttalelsen kommer etter at USA informerte om at den kurdiske SDF-styrken har fullført tilbaketrekning fra grenseområdene mellom Tyrkia og Syria.

– På dette stadiet er det ikke nødvendig å gjennomføre en ny operasjon, opplyste forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Den kurdiske SDF-styrken opplyste tirsdag at den har trukket seg helt ut av et område nær grensen til Tyrkia, i tråd med den fem dager lange våpenhvileavtalen.

Mazlum Abdi, sjefen for den kurdiskdominerte opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF), skal ha skrevet i et brev til USAs visepresident Mike Pence at de har trukket ut «alle YPG-styrkene» fra sonen, opplyser en amerikansk tjenestemann.

På et møte mellom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin tirsdag ble landene enige om å forlenge våpenhvilen nordøst i Syria med seks dager.

Erdogan hyller det han omtaler som en «historisk avtale», som blant annet innebærer at kurdiske styrker innen 150 timer, eller seks dager, skal flyttes 30 kilometer bort fra den 440 kilometer lange grensen mellom Tyrkia og Syria.

Nedtellingen av de 150 timene starter onsdag, ifølge Erdogan. Han la også til at tyrkiske og russiske styrker i fellesskap skal patruljere området.

