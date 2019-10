Tyrkia: USA må pågripe syriskkurdisk militsleder

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under et intervju med tyrkisk fjernsyn torsdag kveld. Her ga han beskjed om at Tyrkia vil kreve at USA utleverer en syriskkurdisk militsleder som har vært nært alliert med USA, hvis han skulle komme på besøk til USA. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)