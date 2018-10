Tyrkia: Vil avsløre sannheten om Khashoggis dødsfall

Tyrkia lover å avsløre hele sannheten rundt dødsfallet til journalisten Jamal Khashoggi etter at Saudi-Arabia omsider innrømmet at han er død.

Helt siden Khashoggi forsvant etter å ha gått inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober, har tyrkiske myndigheter hevdet at han ble drept inne på konsulatet.

Tidligere denne uken har anonyme tyrkiske tjenestemenn sagt at de har lyd- og videoopptak som angivelig viser at Khashoggi først ble torturert og deretter drept og partert inne på konsulatet.

– Hva som enn hendte, så kommer Tyrkia til å avsløre det. Ingen skal være i tvil om det, sier Omer Celik, talsmann for det tyrkiske regjeringspartiet AKP, til nyhetsbyrået Anadolu.

Saudiarabiske myndigheter innrømmet lørdag, 18 dager etter at Khashoggi forsvant, at han døde inne på konsulatet. Men det skal ifølge saudiaraberne skyldes en slåsskamp som fikk et uheldig utfall og ikke et planlagt drap.

