Tyrkia vil ha flyforbudssone over Idlib

Tyrkia ber om at det innføres en flyforbudssone over Idlib-provinsen i Syria for å beskytte sivilbefolkningen mot luftangrep fra syriske regimestyrker.

– Verdenssamfunnet må handle for å beskytte sivile og innføre en flyforbudssone, sier Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef ved kontoret til president Recep Tayyip Erdogan. Syriske regimestyrker med støtte fra Russland har den siste tiden trappet kraftig opp angrepene mot Idlib, som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Samtidig har Tyrkia mange soldater i området for å støtte syriske opprørsstyrker. Torsdag ble 33 tyrkiske soldater drept i et syrisk luftangrep i provinsen. (©NTB)

