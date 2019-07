Tyrkia vil ikke la EU-sanksjoner stå i veien for leteboring ved Kypros

Tyrkia beskriver sanksjonene EU vil ilegge landet som straff for å lete etter gass utenfor Kypros' kyst som «verdiløse», og lover å fortsette letingen.

På EUs utenriksministermøte i Brussel mandag ble det enighet om å innstille luftfartsforhandlinger, avlyse møter på høyt politisk nivå, redusere øremerket finansiering til Tyrkia som kandidat til EU-medlemskap og begrense kreditten i Den europeiske investeringsbanken.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier sanksjonene er et forsøk på å «berolige» Kypros, og at de er av «ingen betydning».

– EU trenger oss for å håndtere migrasjonsproblemet og andre problemer. De vil komme til oss for å opprettholde kontakten. Det kommer de ikke unna, sier Cavusoglu.

Misfornøyde kyprioter

Straffetiltakene kommer på oppfordring fra Kypros, etter at Tyrkia sendte ut fartøyer for å begynne leteboring etter gass på havbunn som Kypros anser for å være en del av sin økonomiske sone. Tyrkia mener på sin side at de opptrer i overensstemmelse med internasjonal lov, og at boringen pågår på deres egen kontinentalsokkel.

Cavusoglu varsler at Tyrkia som respons på sanksjonene vil svare med å sende et fjerde skip til området. Foreløpig har de utstasjonert to borefartøy, som er ledsaget av krigsskip, og et tredje letefartøy er også i området.

Store gassmengder

Eksperter regner med at det finnes rundt 227 milliarder kubikkmeter gass utenfor kysten av Kypros.

Saken har blåst nytt liv i konflikten på øya sørøst i Middelhavet, som siden 1974 har vært delt i en gresk-kypriotisk og tyrkisk-kypriotisk del.

Kun den gresk-kypriotiske delen er anerkjent internasjonalt, og landet har vært medlem av EU siden 2004. Den tyrkisk-kypriotiske delen er kun anerkjent som et eget land av Tyrkia.

