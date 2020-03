Tyrkia vil stenge grensene som ble åpnet for migranter

Koronakrisen gjør at Tyrkia vil stenge grensene som tidligere er blitt åpnet for flyktninger og migranter, ifølge et tyrkisk nyhetsbyrå.

Innenriksdepartementet har besluttet at grenseovergangene mot Hellas og Bulgaria skal stenges onsdag kveld, melder nyhetsbyrået Dogan. Grensepasseringer både inn og ut av Tyrkia vil angivelig bli stanset. Forrige måned åpnet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for at flyktninger og migranter igjen kunne reise ut av landet og inn i EU. Denne muligheten hadde i stor grad vært stengt i tråd med en avtale mellom Tyrkia og EU fra 2016. Erdogans beslutning førte til sammenstøt mellom gresk politi og migranter som ønsker å komme seg til EU. (©NTB)

