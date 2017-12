Tyrkias opposisjon frykter at nytt dekret åpner for vold

Tyrkisk opposisjon frykter at et nytt dekret skal åpne for at regjeringstilknyttede væpnede grupper kan gå løs på opposisjonen.

Det nye dekretet som er utstedt av president Recep Tayyip Erdogan i tilknytning til landets unntakslover, åpner for at alle som var med på å slå tilbake kuppsoldatene i fjor, skal få immunitet.

Ordren gir også immunitet til alle som fortsetter å slå tilbake mot det som kalles fortsettelsen av kuppet i fjor.

– Dette er slikt som skjer i fascistiske stater. Dette er det som skjer i diktaturer som vil true og terrorisere befolkningen med sivile militser, sier Bülent Tezcan, som er talsmann for Folkets revolusjonære parti CHP.

Dekretet gikk gjennom nasjonalforsamlingen og alle juridiske kontroller uten anmerkning.

Som følge av kritikken forsøkte regjeringen å klargjøre ordlyden. Dekretet gjelder bare det som skjedde på kuppnatten, hevdes det.

Men tidligere president Abdullah Gül mener likevel at ordlyden er såpass vag at den kan brukes også i framtiden.

