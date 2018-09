Tyrkias sentralbank øker renten til 24 prosent

Den tyrkiske sentralbanken setter opp renten fra 17,75 prosent til 24 prosent. Valutaen styrket seg umiddelbart.

Beslutningen ble kunngjort etter torsdagens møte i sentralbanken, der den stadig svekkede tyrkiske lire overfor dollar var et hovedtema. Renteøkningen er den første siden juni.

President Recep Tayyip Erdogan har flere ganger sagt at det er uaktuelt å heve renten, noen som første til økende mistanke om at sentralbanken kun var et lydhørt organ underlagt presidenten.

Kort tid etter kunngjøringen om økningen av den såkalte reporenten, som er en viktig signalrente overfor pengemarkedet, styrket liren seg til 6,18 lire mot en dollar.

(©NTB)

Mest sett siste uken