Tyrkisk domstol opphever husarrest for amerikansk pastor

En domstol i Tyrkia har opphevet husarresten og reiseforbudet for pastoren Andrew Brunson. Saken har skapt store problemer i forholdet mellom Tyrkia og USA.

I retten i byen Aliaga fredag ba aktor om at amerikaneren måtte dømmes til opptil ti års fengsel for medlemskap i en terrorgruppe.

Men påtalemyndigheten foreslo også at Brunson fra nå av bør få slippe husarrest. Også reiseforbudet hans ble foreslått opphevet.

Kort tid etter ble det klart at domstolen fulgte denne anbefalingen. Dommen ble på over tre års fengsel – men både husarresten og reiseforbudet oppheves. Dermed kan den evangelisk-kristne pastoren trolig reise tilbake til USA umiddelbart.

Ifølge TV-stasjonen NBC kan rettens kjennelse ha kommet som resultat av en hemmelig avtale mellom Tyrkia og USA.

Økonomiske sanksjoner

Fengslingen av Brunson har skapt store problemer i forholdet mellom de to NATO-allierte landene. Regjeringen til president Donald Trump har innført sanksjoner mot flere tyrkiske ministre og økt tollbarrierene mellom landene.

Regjeringen i Tyrkia har svart med samme mynt. Sanksjonene har imidlertid bidratt til å forverre de store problemene i tyrkisk økonomi.

Brunson ble pågrepet høsten 2016 og anklages for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske væpnede organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen. Begge er stemplet som terrororganisasjoner i Tyrkia.

To predikanter

Tyrkiske myndigheter mener det var Gülen-bevegelsen som sto bak det mislykkede kuppforsøket i landet i 2016. Bevegelsen ledes av den omstridte muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA.

Regjeringen i Tyrkia har gjentatte ganger krevd å få utlevert Gülen, noe USA har nektet.

I fjor foreslo den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan at de to landene kunne «bytte» predikanter – at Brunson kunne få reise hjem hvis Gülen ble utlevert. Dette ble imidlertid avvist av USA.

Innholdet i den hemmelige avtalen som landene nå skal ha inngått, er ikke kjent. Men den dreier seg angivelig om en begrensning av USAs økonomiske straffetiltak.

(©NTB)

