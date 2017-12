STILLES FOR RETTEN: Journalisten Ahmet Sik og 16 andre ansatte i avisen Cumhuriyet er stilt for retten i Tyrkia. Bildet er fra en demonstrasjon til støtte for Sik og hans kolleger i Istanbul 2. desember i år. Foto: Ozan Kose (AFP)

Tyrkisk journalist kastet ut av rettssalen etter forsvarstale