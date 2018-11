De som drepte journalisten Jamal Khashoggi, kan ha tatt med seg hans parterte lik ut av Tyrkia i bagasjen sin, sier Tyrkias forsvarsminister ifølge tyrkisk TV.

Uttalelsene kom mens forsvarsminister Hulusi Akar deltok i et panel under en internasjonal konferanse i Canada, melder CNN Türk ifølge Reuters.

En talsperson for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere uttalt at det er grunn til å tro at Khashoggi ble oppløst i syre etter at han ble drept og partert, men Akar sier det også er mulig at levninger av Khashoggi kan ha blitt tatt med ut av Tyrkia som bagasje.

– En mulighet er at Khashoggis drapsmenn forlot Tyrkia tre eller fire timer etter at de begikk drapet. De kan ha tatt Khashoggis parterte lik med seg i bagasjen uten problemer på grunn av deres diplomatiske immunitet, sier Akar.

LES OGSÅ: Trump vil ikke høre på opptak fra Khashoggi-drapet

Khashoggi, som bodde i USA og skrev for Washington Post, ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Saudi-Arabia har gitt flere motstridende forklaringer om Khashoggis forsvinning, før de til slutt sa at Khashoggi ble drept etter at «forhandlinger» om å få ham til å dra tilbake til Saudi-Arabia hadde mislyktes.

LES OGSÅ: Amerikansk UD: – Ingen endelig konklusjon om Khashoggi-drap

Tyrkiske myndigheter har sagt at en gruppe på 15 individer, inkludert et «ryddeteam» på to mann, var involvert i drapet. De har også bedt om en etterforskning av hvorvidt Khashoggis levninger ble oppløst i syre.

Saudi-Arabias påtaleansvarlige, Shalaan al-Shalaan, sa torsdag at Khashoggis lik ble partert, fjernet fra konsulatet og deretter gitt videre til en uidentifisert «lokal samarbeidspartner».

Mest sett siste uken