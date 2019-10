Tyrkiske styrker rykker stadig lenger inn i Syria

Tyrkiske bakkestyrker rykker ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere.

Bombingen av kurdiskkontrollerte grensebyer fortsatte torsdag med uforminsket styrke fra fly og med artilleri, hevdes det fra Ankara.

Kurdiske grupper og syriske aktivister avviser denne framstillingen og sier at tyrkiske bakkestyrker ikke har kommet særlig langt, til tross for sterk flystøtte. Men denne versjonen av det som skjer på bakken, kan ikke verifiseres, og situasjonen i de aktuelle områdene er svært vanskelig å få oversikt over.

Lenge ventet

Tyrkia innledet den lenge varslede offensiven onsdag med en flere timer lang flyoperasjon, der flere titalls kampfly systematisk bombet en lang rekke mål i det vidstrakte, flate grenseområdet.

Sent på ettermiddagen kom meldingen om at bakkeoperasjonen hadde startet og at tyrkiske elitesoldater og pansrede kjøreøyer krysset grensen på fire steder og raskt beveget seg innover i landet.

Trump ga grønt lys

Den tyrkiske offensiven startet rett etter at president Donald Trump søndag bestemte seg for å trekke ut en amerikansk kontingent som har kjempet sammen med den kurdiske YPG-militsen mot IS i grenseområdet.

I den offisielle statusrapporten fra Ankara torsdag gis det få detaljer om framrykkingen. En kort video som viser tyrkiske elitesoldater i aksjon, ble distribuert. Departementet sier at tyrkiske styrker har angrepet 181 YPG-mål øst for Eufrat i Syria siden offensiven startet.

En talsmann for opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdisk YPG-soldater, opplyste torsdag at framrykkingen er slått tilbake og at det ikke er noen styrker som tar seg videre innover i Syria. Men dette kan ikke bekreftes av uavhengige opplysninger.

