Tysk økonomi vokste med 0,5 prosent i andre kvartal, et mer positivt resultatet enn markedet og analytikerne ventet.

Tallene viser også at veksten på årsbasis, beregnet fra utgangen av andre kvartal 2017 til andre kvartal 2018, var på 2,0 prosent. Dette er et positivt signal til finansmarkedene som hadde fryktet en oppbremsing etter et svakt første kvartal i år.

Tysklands statistikkbyrå sier at høyere priser, økende offentlig forbruk og større investeringer i maskinelt utstyr og mer bygging bidro til et bedre resultat i andre kvartal.

(©NTB)

Mest sett siste uken