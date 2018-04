Tysk mangemilliardær Karl-Erivan Haub forsvunnet på skiferie

Frykter at tysk milliardær har falt ned i bresprekk i Alpene.

Tyske Karl-Erivan Haub (58), som er en av Tysklands rikeste personer, har vært savnet etter at han dro på skitur sist lørdag i fjellet Matterhorn i Alpene, som ligger på grensen mellom Sveits og Italia.

Haub er arving til Tengelmann-konsernet. Han beskrives som en habil skiløper og fjellklatrer.

Familien varslet politiet og meldte 58-åringen savnet da han ikke kom tilbake fra skitur lørdag ettermiddag, ifølge Sky News, som siterer sveitsiske Blick.

Snøskredfare og dårlig vær hemmer redningsarbeidet, og redningsmannskaper måtte avbryte søket tirsdag, ifølge avisen.

Adriano Favre, som leder redningsarbeidet, sier til samme avis at Haub var alene på ski i et område med isbreer, og utelukker derfor ikke at milliardæren kan ha falt ned i en bresprekk.

En talsperson for det sveitsiske politiet opplyser at det er mobilisert redningsoperasjoner på begge sider av den italienske og sveitsiske grensen.

- Han er fortsatt ikke funnet. Søket gjenopptas i dag, sier Luca Bulgarelli ved redningstjenesten i Aosta i de italienske alpene.

- Været er dårlig og det er skyer, men det er ikke vind, sier Bulgarelli.

Haub-familien har en estimert formue på tre milliarder euro, skriver Sky News, som tilsvarer 28,8 milliarder kroner.

