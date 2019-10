Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse

Det vil ta noen dager før EU avgjør om de vil gi Storbritannia en ny brexitutsettelse, antyder Tysklands finansminister Peter Altmaier.

I et radiointervju mandag morgen sier Altmaier at han har merket seg at Boris Johnson vil forsøke å få til en avstemning om avtalen i det britiske Underhuset denne uken.

– Vi vil ha litt bedre oversikt i løpet av de kommende dagene, og da vil vi utøve vårt ansvar og ta en avgjørelse, sier Altmaier. Han sier han ikke vil ha noe imot at britenes EU-utmelding utsettes «noen få dager eller uker» dersom det kan hindre at de forlater unionen uten en avtale.

Torsdag kom EU og Storbritannia fram til en ny utmeldingsavtale som ble godkjent på EU-toppmøtet samme dag. Den britiske statsministeren klarte ikke å få den godkjent på hjemmebane lørdag, slik han planla. Dermed måtte han skrive et brev og be EU om mer tid. I et annet brev sendt samtidig, sier han at en utsettelse ikke er ønskelig.

Johnson står fast på å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

