Tysk minister vil avlyse store arrangementer

Frivillige fra Røde Kors står utenfor en teststasjon for koronavirus i Stuttgart i Tyskland. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tysklands helseminister ber om at alle arrangementer med over 1.000 deltakere avlyses for å bremse spredning av koronaviruset.

Flere andre land i Europa har allerede innført forbud mot større arrangementer, men i Tyskland er det fortsatt lov, noe landet har fått kritikk for. Men helseminister Jens Spahn oppfordrer søndag om at slike arrangementer avlyses eller utsettes inntil videre. Det gjelder alt fra sportsarrangementer som Bundesliga-kamper til konserter og varemesser og lignende. Søndag var det registrert 939 tilfeller av koronasmitte i Tyskland, men ingen dødsfall på grunn av viruset. (©NTB)