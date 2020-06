Tysk politi mistenker kobling mellom McCann-sak og savnet tysk jente

Tysk politi etterforsker en mulig kobling mellom britiske Madeleine McCanns forsvinning og en femåring som forsvant nordøst i Tyskland for fem år siden.

Jenta, med fornavnet Inga, forsvant sporløst da familien var på skogstur ved byen Stendal i delstaten Sachsen-Anhalt 2. mai 2015.

Til tross for omfattende søk og etterforskning har politiet ikke greid å finne ut hva som skjedde med femåringen. Nå undersøker tyske myndigheter om det kan være en kobling mellom denne saken og Madeleine McCann-saken. Den britiske jenta var tre år da hun forsvant fra en ferieleilighet i Portugal i 2007 mens foreldrene var på restaurant like ved.

Påtalemyndighetens kontor i Braunschweig i Niedersachsen opplyste denne uken at de etterforsker en 43 år gammel tysker i forbindelse med McCann-saken. Torsdag kom meldingen om at tysk påtalemyndighet antar at Madeleine McCann er død, og at mannen er mistenkt for drap.

43-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og for besittelse av overgrepsbilder av barn. Han soner nå en lengre dom for andre forbrytelser i Kiel.

Tysk politi har ennå ikke gitt opplysninger om hvorfor de mener mannen kan knyttes til McCann-saken og hvorfor de jobber ut fra en antakelse om at den britiske jenta er død.

Britiske medier har meldt at den mistenkte tyskeren reiste rundt i en campingbil i Portugal da Madeleine McCann forsvant.

(©NTB)