Tysk politi verbalt og fysisk angrepet for korona-håndheving

En rekke tyske politifolk er siden pandemiens utbrudd tidligere i år blitt verbalt og fysisk angrepet idet de forsøkte å håndheve koronarestriksjoner.

Det skriver Welt am Sonntag, som har samlet inn statistikk fra 15 tyske storbyer.

Gjennomgangen viser 65 fysiske angrep mot politifolk. Spesielt hardhendt gikk det for seg i Berlin (23 tilfeller), Köln (18 tilfeller) og Bremen (10 tilfeller).

Byene har levert inn over anmeldelser for aggressiv oppførsel. Bymyndighetene har oppgitt at det dreier seg om beinbrudd, sår og forstuinger.

Videre har avisens gjennomgang avdekket flere hundre tilfeller av verbale angrep og tilfeller der folk med overlegg har spyttet eller hostet mot politi.

(©NTB)

