Tysk sikkerhetstjeneste vil ta opp kampen mot høyreekstremister

Tysk sikkerhetstjeneste ber om mer ressurser og videre fullmakter for å kunne møte trusselen fra høyreekstreme miljøer.

Den tysk sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) la i sommer fram en rapport som konkluderte med at det nå er 24.100 høyreekstremister i Tyskland, det høyeste antallet i moderne tid.

BfV mener at over halvparten av dem, 12.700, er potensielt voldelige.

I forrige uke forsøkte 27-åringen Stephan Balliet å ta se inn i en synagoge i Halle, men lyktes ikke. Han skjøt da og drepte en kvinne i gaten utenfor og en mann i en kebabkiosk i nærheten. Et ektepar i 40-årene ble skutt og såret da han flyktet fra stedet.

Balliet filmet hele angrepet og strømmet det 36 minutter lange opptaket på nettforumet Twitch. I opptaket kom han med høyreekstreme og hatefulle ytringer mot kvinner og jøder og fornektet holocaust.

Ikke fanget opp

I ettertid ble det kjent at Balliet en drøy uke før angrepet publiserte en antisemittisk tirade på internett, men dette ble ikke fanget opp av tysk sikkerhetstjeneste.

Nå ber BfVs leder Thomas Haldenwang om utvidet mandat og mer ressurser for å kunne overvåke de høyreekstreme miljøene, og han vil også pålegge internettselskap å overvåke og melde fra om hatefulle ytringer.

Haldenwang viser både til angrepet i Halle, men også til tidligere terrorangrep i Norge, New Zealand og Texas, der gjerningsmennene har delt sine holdninger og planer på internett.

Økt overvåking

BfV ber blant annet om utvidet mandat til i skjul å kunne montere programvare på mistenkte høyreekstremisters telefoner og PC-er for å lese kryptert kommunikasjon.

Haldenwang får støtte fra ledere for det tyske kriminalpolitiet, Holger Münch, som er dypt bekymret og mener at høyreekstremister har skapt et «klima av frykt» og skremmer tyskere fra å engasjere seg politisk.

– Høyreekstreme forbrytelser truer demokratiet vårt, situasjonen er alvorlig, sier han.

(©NTB)